Театр имени Сац поздравляет мусульман с праздником Ораза-айт

Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац поздравляют мусульман с праздником Ораза-айт, передает zakon.kz.

Дорогие друзья!

Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Н. И. Сац сердечно поздравляют всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамазан и с наступающим праздником Ораза - айт!

В дни великого поста, нравственного совершенствования, служения Всевышнему, все верующие стремились многократно умножить благие дела, старались проявлять заботу и внимание не только к родным и близким, но и к тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Этот долгожданный праздник, связанный с окончанием обязательного поста месяца Рамазан, очищающего душу и тело, несет в себе и радость облегчения, и радость преодоления, дает каждому верующему глоток духовной свежести и нравственной чистоты. Пусть же духовные силы, здоровье и созидательная энергия, которые вы обрели, соблюдая заповеди поста, послужат дальнейшему укреплению мира и согласия в нашем обществе, способствуют процветанию и благоденствию каждой семьи, обретению нового духовного опыта и внутренней гармонии.

Наступает светлый праздник Ораза - айт!

Пусть он принесет в каждый дом мир, благословение и любовь. Пусть отныне только радость живет в ваших сердцах, а удача и успех станут вашими постоянными спутниками на всех дорогах судьбы. Желаем вам счастья, здоровья, успехов во всех добрых начинаниях и благих делах, радостной встречи праздника, духовного покоя и благополучия!