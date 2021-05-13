Доллар снова вырос и вернулся на прежние позиции

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,15 тенге, поднявшись на 0,97 тенге, передает zakon.kz.

Таким образом, доллар вернулся на прежние позиции: 12 мая на утренних торгах его курс понизился на 0,96 тенге. Еще более существенно подорожал евро.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,3-428,8 тенге, евро – 515-519 тенге, рос. рубль - 5,71-5,80 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 13 мая.

Июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 1,04%, составив $65,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,97% — до $68,65за баррель.