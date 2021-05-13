Территория трамплинов "Сункар" будет укреплена и благоустроена

Департаментом по ЧС Алматы организован комиссионный выезд на территорию Международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар".

Как укрепляют оползнеопасные участки в Алматы, рассказал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Руслан Касыбаев во время прямого эфира на ТК "Алматы".

По данным Vecher.kz, опасность для города представляют оползни, причиной которых являются природные явления, а также жизнедеятельность самого человека – это выпадение обильных осадков, подрезка склонов, прорыв водопроводов.

В 2020 году проведена паспортизация оползнеопасных участков, выявлен 81 участок (высокий риск - 16, средний - 16 и умеренный- 49), из них на 4, где отмечался высокий риск, проведены укрепительные работы в Медеуском районе по ул. Алмалыкская и Коккинаки, по ул. Изгилик и Тажиева в Наурызбайском районе. В текущем году на 3 участках по ул. Бак-алма Бостандыкский, по автодороге Медеу – Шымбулак в Медеуском и по ул. Шацкого – Костромской в Турксибском районах начаты работы. По оползнеопасному склону "Сұнқар" разрабатывается ПСД на укрепление, благоустройство и озеленение, – рассказал Руслан Касыбаев.

Ранее Департаментом по ЧС города Алматы организован комиссионный выезд на территорию Международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар" с привлечением специалистов Управления градостроительного контроля Алматы, Управления комфортной городской среды Алматы, Управления зеленой экономики Алматы, аппаратов акимов Медеуского и Бостандыкского районов, а также специалистов заинтересованных организаций: ТОО "Дирекция спортивных сооружений г. Алматы", ГУ "Казселезащита" МЧС РК, АО "КазНИИСА", АО "Институт географии и водной безопасности", ТОО "АлматыГидроГеология", АО Satbayev Universit.

По результатам выезда установлено, что территория строящегося жилого комплекса Еsentai city расположена от склона горы МКЛТ "Сункар" на расстоянии 200-250 метров.

Территория спортивного комплекса "Сункар" состоит на учете с 2016 года как "оползнеопасный участок", в 2020 году был составлен паспорт участка, где указаны все его параметры, степень оползневого риска, оценка возможных рисков и рекомендации по защите. В соответствии с паспортом участок относится к средней степени риска.

В 2016 и 2018 годах в период весенних обильных дождей на указанной территории происходили оползневые явления. В 2017-2020 годах и с начала текущего года фактов оползней не зафиксировано.

В рамках запланированных Управлением зеленой экономики Алматы работ по благоустройству и озеленению территории МКЛТ "Сункар" комиссией рекомендовано провести инженерно-геологическое изыскание, которое запланировано на 2021 год. В настоящее время объявлен конкурс на разработку ПСД. При разработке ПСД эксперты предусмотрят работы по укреплению склона от оползня. Также будет проведено благоустройство и озеленение территории.