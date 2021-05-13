Сенатор раскритиковал программу переселения с юга на север

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Алимжан Куртаев раскритиковал госпрограмму "Еңбек" в части переселения казахстанцев с юга в северные регионы страны. По его словам, акиматы не создают переселенцам достойных условий для жизни и работы, передает корреспондент zakon.kz.

Обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, Куртаев заявил, что программа переселения не дает полной информации желающим переехать.

Семья, изъявившая желание переехать, не имеет полноценного доступа ко всей информации о районах, которые принимают переселенцев. Поэтому у них ограниченный выбор. Некоторые акиматы направляют семью не в желаемое село, а в селение, выбранное администрацией, акиматом, - указал депутат.

Другой немаловажной проблемой является обеспечение переселенцев жильем.

Еще одна проблема, это жилищный вопрос. Работами по строительству новых индивидуальных жилых домов в некоторых регионах занимаются фермерские хозяйства и возводят дома без полного прохождения формального процесса согласования. По информации публикуемой в СМИ, качество построек не отвечает предъявляемым требованиям, - возмутился он.

Также есть проблемы с перечислением денег для покупки или строительства жилья.

Со своей стороны, сенатор предлагает, во-первых, усилить разъяснительную работу. Для этого нужно, как минимум, открыть Call-центры в отправляющих и принимающих областях. Там переселенцам должна быть предоставлена полная информация и ответы на все имеющиеся у них вопросы.

Для эффективной работы данных Call-центров необходимо привлечь специалистов, которые смогут информировать граждан, желающих переехать, по вопросам вакантных рабочих мест, обеспечения жильем, о том, каким видом хозяйства можно заниматься в указанных областях и так далее, - сказал парламентарий.

Во-вторых, Куртаев считает целесообразным предоставлять переселенцам кредитные каникулы на время переезда.

Тем переселенцам, у которых есть банковские кредиты, сенатор предлагает предоставлять кредитные каникулы на срок от 6 месяцев до 1 года. Это важно еще и потому, что нередко из-за возникающих в процессе переезда задолженностей в последующем гражданам отказывают в предоставлении субсидий, - полагает депутат.

В качестве положительного примера переселения он привел опыт Павлодарской области, где переехавших временно поселили в центре адаптации населения и трудоустроили необходимых специалистов на востребованных вакансиях в районах. Работа центра показала свою эффективность. В связи с этим, на его взгляд, можно было бы открыть такие учреждения и в других регионах. Такой вариант для граждан был бы оптимальным, если бы в них размещали по 10 семей, которые помогали друг другу приспособиться к местным условиям.

Оксана Скибан, Нур-Султан.