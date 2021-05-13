Руководителя управления здравоохранения оштрафовали за нарушение карантина

В Актюбинской области за нарушение карантинных норм руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев оштрафован на 43 755 тенге. Об этом сообщила главный санитарный врач области Нурсулу Беркимбаева, передает zakon.kz.

Полмесяца назад в социальных сетях появилось видео, на котором руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев поет песню в кафе.

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На видео видно, как руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев веселится и поет песни на частном корпоративе 5 марта т.г. в Актобе.Это несмотря на то, что главный санитарный врач Актюбинской области с 13 января запретил проводить праздничные корпоративы и другие мероприятия с массовыми скоплениями людей. Вот так вот наши доблестные врачи с высоких трибун говорят одно, а на деле совсем другое. Кстати, мероприятие проходило в ресторане "Атамекен", который ранее выиграл конкурс по обеспечению Актюбинского медицинского центра регулярным питанием, который до этого возглавлял Исаев Р. Вот такое вот совпадение! - говорится в тексте паблика.

Глава управления не стал отрицать, что 5 марта собирался с коллегами в кафе и поздравлял их с наступающим праздником 8 Марта.

Несмотря на то, что 5 марта Актюбинская область находилась в "зеленой" зоне, руководителя управления здравоохранения оштрафовали. По постановлению санврача праздничные и массовые мероприятия в тот период находились под запретом.