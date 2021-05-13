Иммунизация ежегодно спасает миллионы жизней - эпидемиолог

Сегодня в Казахстане проводится бесплатная вакцинация всех граждан, в том числе и приезжих с других территорий, против 12 инфекций. Это помогло сделать страну свободной от таких заболеваний, как дифтерия, столбняк, коклюш и т.д.

По данным официального сайта столичного акимата, и.о.руководителя отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями ДСЭК города Нур-Султан Акмарал Мейрманова рассказала о важности иммунизации и ее пользе.

Благодаря государственной поддержке, ликвидация и снижение инфекционных заболеваний, регулируемых иммунитетом, произошло в результате внедрения плановой вакцинации населения, в первую очередь, детей, утверждает эксперт.

Немаловажно, что Казахстан применяет вакцины, прошедшие процедуру государственной регистрации в Республике, имеющие международные сертификаты, соответствующие стандартам ВОЗ, опробированные на практике.

Осложнений в поствакцинальном периоде не наблюдается, а легкие реакции, иногда возникающие у отдельных привитых, предотвратимы, протекают куда легче, чем само заболевание. Заслуги иммунопрофилактики неоценимы, свидетельством является то, что в Нур-Султане на сегодня не регистрируются краснуха, столбняк, полиомиелит, туляремия, бешенство, более 15 лет отсутствует дифтерия. Корь, коклюш и эпидемический паротит регистрируются в виде единичных случаев, у не привитых подростков и взрослых, - подчеркнула Акмарал Мейрманова.

Вместе с тем, поскольку сейчас высока интенсивность миграционных процессов населения, имеется постоянная угроза завоза дикого вируса полиомиелита из эндемичных стран (Индия, Пакистан, Афганистан), вируса кори, пандемического гриппа и других возбудителей инфекционных болезней. Специалист призвала горожан помнить, что иммунизация ежегодно спасает миллионы жизней и этот успех следует закреплять и поддерживать.

В последние 2-3 года одной из актуальных проблем иммунопрофилактики являются отказы от профилактических прививок у детей: по религиозным и личным убеждениям, недоверие к вакцинам у мам отказников. Многие молодые мамы в настоящее время с легкостью отказываются от прививок своим детям, будучи сами привитыми. Ссылаются: "зачем прививаться если этих инфекций нет". То есть мы оказались заложниками своих достижений в деле ликвидации отдельных инфекций. Негативную роль часто играют публикации в Интернете, прессе и вообще неосведомленные люди, которые формируют общественное мнение о вреде прививок, - прокомментировала Мейрманова.

Она также обратилась к родителям с просьбой не оставлять своих детей без прививок, не рисковать их здоровьем. По словам спикера, на сегодняшний день альтернативы иммунизации нет.