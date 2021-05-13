Известно, что только 1 дерево за год может очистить воздух от 27 кг загрязнений. Заботясь о чистоте и здоровье в рамках экологического месячника "Бірге Таза Қазақстан" жители столицы запустили челлендж "Посади свое дерево", сообщает официальный сайт акимата города.

Зеленые насаждения и деревья – легкие нашей планеты, они очищают воздух от вредных загрязнений. 1 гектар деревьев лиственных пород задерживает до 100 тонн пыли.

Руководствуясь этим, жители столицы запустили челлендж "Посади дерево", который активно поддержали городские обслуживающие организации - КСК и ОСИ.

Горожане приобретают саженцы и высаживают их в своих дворах, около домов.

Напомним, во всех районах столицы проходит экологический месячник "Бірге - Таза Қазақстан". Со своей стороны акимат по поручению Главы государства массово озеленяет не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и территории достопримечательностей города. Массовое озеленение города позволит не только улучшить экологию и создать места для времяпровождения горожан, но и смягчить климатические условия города.