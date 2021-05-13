Казахстан ратифицировал соглашение ЕАЭС об обращении отдельных видов продукции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Цель закона — обеспечение безопасности всей обращаемой на территории ЕАЭС продукции.

Как ранее пояснял министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, сегодня 85% товаров уже регулируется едиными техническими регламентами Союза: пищевая продукция, товары детской индустрии, легкой промышленности, машиностроения и многое другое.

Данный закон предполагает регулирование для следующих видов продукции: товары, на которые не приняты или еще не вступили в силу единые технические регламенты Союза; товары, для которых на уровне Союза установлены обязательные требования, но не включенные в единый перечень продукции.

Единый перечень продукции включает виды товаров, для которых характерны высокие риски, связанные с безопасностью их потребления и использования.

Мы проанализировали номенклатуру товаров, подпадающих под объект регулирования данного соглашения. В основном это продукция, не представляющая потенциальных рисков. На сегодня к ней требований нет. Перечень небольшой, около 15 позиций: к примеру, часы, щетки бытовые, искусственные украшения и т.д., — говорил Султанов.

Сведения о товарах будут аккумулироваться в информационной базе и будут доступны для потребителей.

Информационный ресурс позволит следить за рынком и оперативно реагировать на появление новых видов продукции.

Соглашением устанавливаются гибкие условия для самостоятельного обеспечения бизнесом безопасности выпускаемой продукции. Достаточным условием является соответствие заявленным стандартам либо результатам испытаний.