Холдинг "Байтерек" налаживает сотрудничество с французскими инвесторами

Сегодня первый заместитель Председателя Правления АО "НУХ "Байтерек" Каныш Избастин провел встречу с представителями французского бизнеса, прибывшими в Казахстан в рамках официального визита Министра-делегата по внешней торговле и экономическому сотрудничеству при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Франка Риестер.

В приветственной речи Каныш Избастин отметил, что сотрудничество с европейскими странами, в частности, с Францией, и поддержка совместных проектов являются приоритетными для Холдинга. Также он подробно рассказал французским коллегам о деятельности холдинга "Байтерек" и его дочерних организаций. Присутствовавшие на мероприятии представители дочерних компаний Холдинга обменялись с гостями информацией о своей деятельности и ответили на интересующие их вопросы.

Хотел бы отметить, что холдинг "Байтерек", пользуясь поддержкой со стороны единственного акционера в лице Правительства Казахстана, а также, обладая кредитными рейтингами на уровне суверенного рейтинга Казахстана, как основной финансовый институт развития страны, готов выступить надежным проводником деловых инициатив казахстанского и французского бизнеса, предоставляя различные формы поддержки, начиная с этапа структурирования проектов до их финансирования и оказания экспортной поддержки, - заключил К. Избастин.

В свою очередь сопредседатель казахстанско-французского Делового совета, старший советник инвестиционного банка "Lazard" Ив-Луи Даррикаррер считает, что французский бизнес проявляет большой интерес к сотрудничеству.

Сегодня мы задали большое количество вопросов, связанных с направлениями деятельности холдинга "Байтерек". В нашей делегации представлены различные компании, интересующиеся развитием сотрудничества и реализацией проектов в Казахстане. Я очень рад встрече с руководством Холдинга. Считаю, что она придаст необходимый импульс для активизации инвестиционного сотрудничества, - подчеркнул Ив-Луи Даррикаррер, подводя итоги встречи.

Отметим, что встреча организована совместно с частным объединением "MEDEF International" - флагманом французского бизнеса, объединяющим 800 тыс. предприятий всех размеров и отраслей. Так, в мероприятии приняли участие топ-менеджеры таких крупных французских компаний, как VICAT, IVECO, BPIfrance, Orano, Thales и другие.

В завершение, стороны отметили, что данная встреча определит новые инвестиционные возможности, укрепит и расширит контакты между деловыми кругами двух стран.