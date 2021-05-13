Земля в опасности: космического мусора становится все больше

Орбитального мусора сегодня уже в два раза больше чем существующих космических аппаратов, передает zakon.kz.

По словам начальника информационно-аналитического центра "ЦНИИмаш" Игоря Бакараса, в настоящее время вокруг планеты Земля летает около семи тысяч околоземного мусора и трех тысяч тонн работающих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию, информирует lenta.ru.

Конкретные цифры по орбитальным отходам специалисты пока назвать не могут, но по примерным расчетам его масштабы могут достигать от ста тысяч до миллиона. В то же время с Земли можно наблюдать не более пяти процентов из них.

Бакарас уточнил, что больше всего мусора находится в околоземном пространстве высотой до двух тысяч километров, где обычно и работают летательные аппараты. Некоторые из этих обломков представляют угрозу для планеты и ее обитателей, так как могут рухнуть вниз и не успеть сгореть в плотных слоях атмосферы.

В Центре рассказали, что 2020 году МКС дважды менял свой курс, чтобы избежать столкновения с летающими обломками. Вообще же число критических сближений станции с мусором может достигать 4,5 тысяч в год.

Поэтому под управлением Роскосмоса действует автоматизированная система предупреждения об угрожающих ситуациях в околоземном космическом пространстве.