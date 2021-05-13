О курсах для трудоустройства безработных рассказал Сагинтаев

В своем аккаунте в Facebook аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал оставшихся без работы алматинцев получить востребованную специальность, сообщает Vecher.kz.

Уважаемые горожане, если вы в поисках работы, получите специальность на краткосрочных курсах. В этом году на краткосрочных курсах в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" мы планируем обучить тысячу горожан, – написал Бакытжан Сагинтаев.

На сегодняшний день заявки на обучение подали уже 409 человек. На выбор предлагаются такие специальности, как кондитер, повар, парикмахер, мастер ногтевого сервиса, визажист, электрогазосварщик, бухгалтер, веб-дизайнер, модельер-закройщик, туристический агент, делопроизводитель, оператор оргтехники, швея, конструктор одежды, массажист.

Определен список учебных центров, входящих в состав реестра НПП "Атамекен". С Центром занятости Алматы готовы сотрудничать 34 учебных центра по 41 специальности, из них 28 учебных центров предлагают обучение в режиме онлайн, 6 – в режиме офлайн. Между Центром занятости, учебным центром, работодателем и слушателем курсов заключается четырехсторонний контракт.

Продолжительность обучения в зависимости от специальности составляет от 1 до 3 месяцев. Во время обучения выплачивается стипендия в размере около 21 тыс. тенге, по окончании курсов выдается сертификат и оказывается помощь в трудоустройстве. Более того, обучившимся предоставляется возможность получения безвозмездного гранта для реализации бизнес-идеи.

Для того чтобы записаться на курсы и пройти обучение, необходимо зарегистрироваться в качестве безработного в Центре занятости. Программа доступна для горожан, имеющих постоянную регистрацию в Алматы либо временную регистрацию по месту жительства в городе сроком более шести месяцев.

Для записи на курсы необходимо обратиться в Центр занятости населения акимата г. Алматы по адресу: пр. Назарбаева, 50. Тел.: +7 (727) 310 21 31.