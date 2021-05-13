Звезда "Уличных фонарей" изменилась до неузнаваемости

51-летняя актриса Анастасия Мельникова набрала вес и поменялась внешне, передает zakon.kz

Некоторые связывают это с перенесенным коронавирусом.

Свежее фото актрисы было опубликовано в телеграм-канале НеМалахов, после того, как она появилась на концерте в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга, посвященном Дню Победы.

Этой зимой Мельникова переболела коронавирусной инфекцией, о чем сообщила в социальных сетях.

Я и дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время. Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное — ленинградскую блокаду военного времени. Всем желаю быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить, что скоро все изменится к лучшему. Иначе и быть не может, - отметила актриса.