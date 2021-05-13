Российского лидера Владимира Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира, сообщает zakon.kz.

Предварительное число номинированных - 286 человек.

Заявка на выдвижение Путина на премию мира поступила в Нобелевский комитет 10 сентября, автором заявки стал академик, писатель Сергей Комков.

Ваш кандидат включен в список и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек, - сказал РИА Новости Комков.

Нобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года.