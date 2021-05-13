Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте, Туркестане и четырех регионах

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте, Туркестане и четырех областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

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По данным РГП "Казгидромет", 14 мая в Шымкенте ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с, в Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный ночью местами, днем на большей части области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с.

Днем 14-16 мая в Жамбылской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный 15-20 м/с, сутки 15, ночью 16 мая - порывы 23-28 м/с. В Таразе днем 14-16 мая ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

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