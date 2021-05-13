Катастрофу предрекли человечеству из-за одной страны

Стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо предупредил, что человечество ждет катастрофа, если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

США и европейские страны, как напомнил эксперт, взяли на себя обязательства снизить количество выбросов. Это, по словам Бледсо, в долгосрочной перспективе должно привести к общему их сокращению во всем мире. Однако, как предупредил эксперт по климату, всему этому может помешать рост выбросов в Китае.

Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира, - говорится в статье The Hill.

В 2019 году, согласно недавнему исследованию Rhodium Group, общее количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран, вместе взятых.

Если подобная тенденция сохранится, то, как считает Бледсо, человечество может не достигнуть цели Парижского соглашения - углеродной нейтральности к 2050 году. Он подчеркнул, что это повысит риск катастрофических климатических изменений.

По данным эксперта, в 2020 году в Китае построили в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире, также в стране планируют возвести еще 300. При этом, как напомнил Бледсо, Пекин пообещал к 2025 году снизить потребление угля и выбросы.

В прошлом году на Китай пришлось 27% мировых выбросов углерода - в два с половиной раза больше, чем у занимающих второе место США. В рамках Парижского соглашения Пекин еще может наращивать выбросы в ближайшее десятилетие, что срывает усилия остального мира по предотвращению климатической катастрофы, - заключил Бледсо.