Возможное местонахождение легендарной Янтарной комнаты назвали ученые

Ученые назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты, передает zakon.kz.

Как сообщает gazeta.ru, место гибели парохода "Карлсруэ", затонувшего 13 апреля 1945 года, будет изучено польскими исследователями, так как на нем, по мнению экспертов, могли перевозить легендарную Янтарную комнату.

Планируется, что в конце мая около берегов польского Гданьска водолазы из общества Baltictech с погрузятся на дно, которое будут изучать в течение 10 дней.

По данным Daily Mail, дайверы хотят осмотреть внутренности корабля "Карлсруэ", где могли находиться артефакты Янтарной комнаты.

Отмечается, что в целесообразности поисков уверен Томаш Стахура, который последние несколько лет изучает место гибели морского судна.

Из предварительных изысканий следует, что грузовой пароход перевозил несколько ящиков с вооружением. В числе редких экспонатов, найденных на дне, были картины и холст. Допускается, что на корабле могли быть и другие ценности.

Власти Польши готовы устроить дополнительные экспедиции для подъема старинных вещей на поверхность, если получится обнаружить более важные находки.

Последний раз Янтарную комнату, которую вывезли немцы в сентябре 1941 года из Екатерининского дворца, видели в Калининграде (на тот момент Кенигсберге).