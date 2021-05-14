Совбез ООН 16 мая обсудит конфликт между Израилем и Палестиной

Совет Безопасности ООН 16 мая проведет заседание по обсуждению эскалации напряженности между Израилем и Палестиной, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Сегодня,

Совет Безопасности ООН встретится для обсуждения ситуации в Израиле и секторе Газа в воскресенье, - написала она в Twitter.

Как стало известно, заседание пройдет в открытом формате и начнется в 10:00 (20:00 по Нур-Султану). На нем выступит специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд.

Китай, Норвегия и Тунис ранее запрашивали проведения открытого заседания Совета Безопасности ООН. США попросили перенести заседание на начало следующей недели в связи с продолжением дипломатических контактов.

Очередной виток военного конфликта между Израилем и палестинскими движениями "Хамас" и "Исламский джихад" начался 10 мая. "Хамас" потребовал, чтобы израильские силы безопасности покинули районы в Иерусалиме вокруг мечети "Аль-Акса" и Шейх-Джаррах. 14 мая Израиль объявил о начале воздушной и наземной операции против сектора Газа. Одновременно с конфликтом в Газе обострилась внутренняя ситуация в Израиле.

Ранее также из-за позиции США СБ ООН на двух закрытых экстренных заседаниях не удалось согласовать общее заявление с призывом к деэскалации. Как стало известно, Вашингтон настаивал на том, чтобы в документе осуждались действия радикального палестинского движения ХАМАС.