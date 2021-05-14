Дональд Трамп намерен возобновить проведение митингов

Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить проведение массовых мероприятий в июне текущего года, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом в четверг сообщила газета New York Post.

По сведениям ее источников, участники штаба Трампа в настоящее время подбирают места для проведения двух митингов в июне. Ожидается, что третье мероприятие состоится ближе к 4 июля - Дню независимости США, главному национальному празднику страны.

Отмечается, что Трамп не выступал на публичных мероприятий с 6 января, когда толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Ранее Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост президента США.