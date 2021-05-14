Четыре знака зодиака, которые умеют дружить 

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака самые преданные, сообщает zakon.kz.

По информации Стерлеград.ру, если у вас среди друзей есть Рак, Дева, Скорпион, Рыба, то вам сильно повезло. Это лучшие друзья, поддержка которых бесценна. О них можно только мечтать.

Рак

Родившиеся под этим знаком Зодиака отличаются лояльностью и склонностью к эмпатии. Если им станет известно о вашей проблеме, они пойдут на все, чтобы помочь. Достаточно сказать Раку, что вам нехорошо, – и через полчаса он окажется на пороге с лекарствами и гостинцами.

Раки не самые хорошие советчики, зато слушатели просто замечательные. С ними всегда можно поделиться тем, что беспокоит.

Дева

По своей лояльности Девы превосходят любой другой знак Зодиака. Они не только готовы бросить все дела, чтобы прийти на помощь и поддержать, но и будут до последнего защищать вас перед окружающими. При этом им неважно, кто на самом деле виноват в ситуации.

У Дев великолепная интуиция. Они без труда угадывают настроение окружающих. Если вам грустно, можно не скрывать своих истинных чувств. Можно просто признаться в этом Деве – и она будет рада вас поддержать.

Скорпион

Это прекрасные друзья, которым можно полностью доверять. Представители этого знака Зодиака всегда рады предоставить дружескую поддержку, при этом неважно, насколько они далеко и как сильно заняты. Они очень самоотверженны. Однако будут ждать от вас взаимности.

Рыбы

Для Рыб очень важны потребности окружающих. Часто они ставят желания других на первый план. Даже если у них есть важные дела, они предпочтут остаться рядом и поддержать загрустившего друга. Так как близкие для них очень важны, можно полностью доверять этому знаку Зодиака.



