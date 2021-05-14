В Павлодаре водитель автобуса врезался в столб

14 мая 2021, 09:50
Фото: instagram.com

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Павлодаре, передает zakon.kz.

По данным областной полиции, инцидент произошел 14 мая рано утром.

44-летний водитель маршрутного автобуса №38, двигаясь по улице Торайгырова, на пересечении с улицей Академика Бектурова, не справившись с управлением, совершил наезд на столб освещения, дорожный знак и рекламный щит, - рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП, двое детей 2001 и 2014 годов рождения, а также двое взрослых госпитализированы.

По заключению освидетельствования водитель трезв. Данный факт зарегистрирован. Назначены экспертизы. Проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции, - добавили в ведомстве.

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Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo)


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