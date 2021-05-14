Украина оказалась в геополитическом "одиночестве"

Украина оказалась в геополитической изоляции, передает zakon.kz.

Украина единственная страна в Европе, которая боролась, борется и видимо, еще долго будет бороться с коронавирусом с помощью одних только марлевых масок, локдаунов и манипулирования статистикой, пишет Главред.

Называя вещи своими именами, можно сказать, что, мы беззащитны и отданы на волю провидения. В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитические образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути. А пандемия коронавируса - это глобальная катастрофа, и борьба с ней стала частью геополитического противостояния между западным проектом, китайским и российским, - комментирует политический эксперт Андрей Головачев.

Так как вакцинация во всех странах - это дело государственное, а не частное, то оно, разумеется, приобрело оттенок политической борьбы. Так как известно, что все, чем занимается любое государство - это всегда и только политическая борьба с внешними или внутренними врагами.

Именно по политическим мотивам Украина не может закупить российскую вакцину.

То, что мы остались без вакцин - это не по причине нашей халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности, хотя все это, конечно, имеет место. Но ни это главное. Главное это то, что мы одиноки. Назад дорога Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в Западный проект, - считает Андрей Головачев.