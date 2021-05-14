Картину Ван Гога продали за 39 млн долларов 

14 мая 2021, 10:50
Фото: gallerix.ru

На аукционе в Нью-Йорке картина Ван Гога ушла за 39 миллионов долларов, сообщает zakon.kz.

Ван Гог написал картину "Мост в Тренктае" в 1888 году.

29 июля 1890 года художник покончил с собой выстрелом из револьвера. Он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Среди них — портреты, автопортреты, пейзажи и натюрморты, с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов.

По информации ТАСС, работа будет выставляться в Институте искусств Детройта с 2022 по 2023 год.


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