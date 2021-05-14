Нужны ли Казахстану легионеры? Что сказали в министерстве

На отчетной встрече с населением в СЦК министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова прокомментировала вопрос по поводу наличия легионеров в казахстанском спорте, передает корреспондент zakon.kz.

Вопросы снижения количества легионеров очень актуальны. Согласно правилам, которые регулируют число легионеров, ежегодно число легионеров у нас сокращается. В то же время есть спортсмены, которые добиваются хороших результатов. Например, есть у нас мастер спорта международного класса, чемпионка мира Зульфия Чиншанло, она в возрасте 14 лет приехала в Казахстан, училась в наших спортивных школах и показала такие замечательные результаты, - сказала Раимкулова.

Она напомнила, что "лица, которые приезжают и получают гражданство РК должны быть не менее трех лет гражданами Казахстана".

И они уже становятся не легионерами, а игроками наших сборных. Конечно, самое главное, что с каждым годом мы следим за тем, чтобы количество легионеров на игровой площадке сокращалось. Одновременно все меньшее количество легионеров играло бы, тем самым, мы даем возможность нашей талантливой молодежи, казахстанским спортсменам проявлять себя на различные рода спортивных соревнованиях. Например, на сегодня в сборный Казахстана по водному поло нет ни одного легионера. Все граждане Казахстана, - сказала глава Минкультуры и спорта.

Оксана Скибан, Нур-Султан.