Нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс представил официальный гимн Евро-2020, сообщает zakon.kz.

Сингл называется We Are The People ("Мы люди").

Его записали диджей Гаррикс и U2.

Турнир был перенесен на год и пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 в 11-ти странах Европы. Матчи примут Лондон, Рим, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Будапешт, Севилья, Бухарест, Амстердам, Глазго и Копенгаген. Полуфинальные матчи и финал примет стадион "Уэмбли".