В Алматы подвели итоги работы "Сапалы жол-Адалдык аланы"

В Антикоррупционной службе города Алматы на брифинге подвели итоги работы за первый квартал работы проекта "Сапалы жол-Адалдык аланы", передает zakon.kz.

В брифинге приняли участие директор Алматинского филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" Маулен Алипов, заместитель руководителя Управления городской мобильности г. Алматы Ернур Абжахан и руководитель управления превенции и добропорядочности Антикоррупционной службы Алматы Елнар Игиликов.

На сегодня проект "Сапалы жол" является системой раннего реагирования на коррупционные риски во всей сфере строительства автодорог.

Концепция проектного офиса направлена на обеспечение гласного и прозрачного контроля на этапе экспертизы качества работ и материалов при строительстве и реконструкции дорог при обязательном участии гражданского общества и антикоррупционной службы.

В ходе брифинга спикеры отметили, что за текущий период в рамках проектного офиса произведено 7 выездов и выявлены 12 замечаний, 9 из которых устранены.

Также по всем указанным нарушениям были даны рекомендации к устранению. Кроме того, недобросовестные подрядные организации были привлечены к административной ответственности.

Вместе с тем, с начала года в рамках проекта "Сапалы жол" активно ведется информационно-разъяснительная акция "Приемная на дороге", целью которого является разъяснение водителям грузовых автотранспортов о вводимых временных ограничениях движения автотранспортных средств по весовым параметрам в весенне-паводковый период.

Опыт показал, что такой формат взаимодействия как "Приемная на дороге" очень удобен для населения.

В текущем году планируется провести средний ремонт дорожного покрытия на 200 улицах протяженностью – 196,5 км, в настоящее время работы по среднему ремонту дорог ведутся на 25 улицах. Возникшие вопросы касательно дорожно-ремонтных работ жители могут связаться по данным номерам 8 (707) 160-87-51 или 8 (727) 272-02-99,- отметил представитель Управления городской мобильности города Алматы.

По итогам брифинга руководитель управления превенции и добропорядочности Антикоррупционной службы Алматы Елнар Игиликов упомянул:

Если вам стало известно о коррупционных рисках в сфере автодорожного строительства, вы можете позвонить в проектный офис "Сапалы Жол" по номеру 278-73-90 либо на сall-центр Антикоррупционной службы 1424.