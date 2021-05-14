Депутат заявил об угрозе провала плана вакцинации в Казахстане

Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов высказался о резонансной в последнее время теме увеличения интервала между двумя вакцинами "Спутника V", передает zakon.kz.

Он напомнил, что две недели назад на Пленарном заседании Мажилиса спикер Палаты сделал министру здравоохранения замечание относительно путаницы в интервале между двумя дозами вакцины.

Отвечая на вопрос депутатов, министр умолчал о том, что главным санитарным врачом было уже принято Постановление, по которому интервал между двумя компонентами вакцины увеличен с 21 дня до 45 дней. При этом разрешена вакцинация вторым компонентом в течение 90 дней. Прежде всего, удивляет, что за лечебный протокол у нас в стране отвечает главный санитарный врач. Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" главный санитарный врач может "требовать проведение обязательной вакцинации населения". Но у него нет полномочий менять лечебный протокол процесса вакцинации. Это прерогатива как минимум вице-министра, отвечающего за лечебный процесс в стране или самого министра здравоохранения. Поэтому сразу же возникает вопрос о легитимности такого решения, - написал Аманжан Жамалов на своей странице в facebook.

Далее он отметил, что в обосновании решения главного санврача приведена ссылка на заявление российского профессора, академика и директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга от 22 апреля.

На деле это просто вырезка его слов в Telegram-канале "Спутника V", дословно цитирую: "В отношении вакцины "Спутник V", разработанной в нашем центре имени Гамалеи, по запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины" и все. Заявление господина Киясова о том, что увеличение интервала между двумя компонентами вакцины от 45 до 90 дней позволит "значительно ускорить иммунизацию населения" звучит, в лучшем случае, как парадокс, в худшем как издевательство над здравым смыслом… - рассуждает депутат.

По его словам, в целом, в последнее время, действия Комитета санэпидконтроля наводят на мысль, что там работают не организаторы здравоохранения, а проктологи.

По всем официальным документам российского производителя вакцины рекомендуемый интервал между дозами вакцины составляет 21 день. И клинические испытания, с эффективностью вакцины "Спутник V" в 91,6%, были установлены с интервалом именно в 21 день (+/- 2 дня). В России этот интервал строго соблюдается. В исключительных случаях, лечащим врачом он может быть продлен до 42 дней. Кроме того, есть требования регистрационного удостоверения "Спутника V" в Казахстане, где также указан интервальный период между двумя дозами 21 день. В случае его нарушения, производитель вакцины не будет нести ответственности за возможные последствия, - продолжил Жамалов.

По его мнению, это может стать поводом для серьезных юридических разбирательств, если, в результате увеличения интервала, будет нанесен ущерб здоровью и жизни наших граждан. И ответчиком здесь выступит Министерство здравоохранения. Понимает ли Министерство, какую ответственность они на себя взяли?

Все это, в конечном итоге, несет в себе серьезные страновые риски по следующим причинам:

1) отсутствуют официальные клинические испытания вакцинации с интервалом более 21 дней. Соответственно увеличение интервала между дозами может нанести непрогнозируемые побочные последствия. А по мнению специалистов даже к различным видам мутации вируса;

2) изменение интервала вызывает справедливое недоверие населения, что повлияет на темпы массовой вакцинации;

3) растягиваются сроки массовой вакцинации населения страны. Министр здравоохранения в стенах Парламента подтвердил, что вакцинированным считает человек, получивший две дозы вакцины. По состоянию на 12 мая 2021 года второй компонент вакцины получили 670 тыс. человек. А по ранее озвученным планам, к сентябрю планируется охватить вакцинацией уже 10 млн. человек. Для этого ежемесячный план вакцинации должен составляет 2 млн. человек.

Депутат отметил, что, если интервал между дозами составит от 45 до 90 дней, то объявленный план вакцинации обречен на провал. При таком подходе и двух лет не хватит, чтобы провакцинировать все население.

Как депутат, член Фракции партии Nur Otan, считаю, что Министерству здравоохранения необходимо восстановить рекомендованный интервал в 21 день. И чем быстрее они это сделают, тем лучше. Подобные непродуманные действия Министерства здравоохранения, несут помимо прочего серьёзные репутационные издержки не только для самого Министерства, но и для всей системы государственной власти нашей страны, - заключил Жамалов.

Накануне в СМИ сообщили о том, что казахстанцам стали отказывать в введении второго компонента "Спутник V" на 21 день. Однако Минздрав сделал заявление, что возможность получения второго компонента вакцины на 21-й день сохраняется.