Ургант обратился к Жириновскому

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на обещание российского политика Владимира Жириновского прикрыть в ближайшем будущем телепередачу шоу "Вечерний Ургант", сообщает zakon.kz.

Вы не подозреваете, что это наша с вами предпоследняя встреча. Вообще. Дело в том, что дни передачи "Вечерний Ургант" оказались сочтены. Мы стоим на пороге закрытия, и это произошло не по нашей воле. Думаю, прекрасно понимаете, сами бы себя мы не закрыли, - высказался шоумен на телеэкране, отметив, что политик никогда не говорит "ерунду", чтобы привлечь к себе внимание.

Иван Ургант отметил, что Жириновский уже много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости и в силу этого имеет право обвинять других юмористов в слабом юморе и слабости.

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