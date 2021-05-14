Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Особенности защиты по делам о хищениях".

Таир Назханов, адвокат с 27-летним стажем, признанный международным юридическим рейтингом Legal 500 в качестве одного из лучших адвокатов в сфере экономических преступлений, поделится с вами своим практическим опытом.

Разберемся, в чем специфика уголовных дел связанных с присвоением, растратой вверенного чужого имущества и денежных средств. Поговорим, как грамотно выстроить стратегию и тактику защиты по таким делам.

Прямой эфир полезен юристам, адвокатам, представителям бизнес-сообщества, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, студентам и магистрантам юридических факультетов.