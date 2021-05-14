Еще на нескольких улицах Нур-Султана появятся выделенные полосы для автобусов

В Нур-Султане планируется внедрить выделенные полосы "Bus Lane" еще на 15-ти новых участках улиц. Общая их протяженность составит 42,3 км, сообщает zakon.kz.

В перспективе в 2021 - 2022 годах выделенную полосу для общественного транспорта планируется запустить на определенных участках улиц Женис, А. Байтурсынова, Ж. Нажимеденова, К. Мухамедханова, Туркестан, проспектов Абылай-хана, Кабанбай батыра, Туран, Б. Момышулы, Тауелсиздик (3 участка), Улы Дала, Мангилик Ел, Р. Кошкарбаева.

Ежедневно на общественном транспорте совершается 500 000 поездок.

Эффективность курсирования маршрутно-транспортных средств на участках "Bus Lane" достигает 25%, и сокращает время проезда на 12,5 минут. К примеру, при движении автобуса по специально выделенной полосе протяженностью 15 километров, время проезда составляет 37,5 минут, без Bus Lane – 50. Расширение выделенных полос даст положительный эффект в развитии общественного транспорта в будущем, а именно в дополнительном сокращении времени проезда автобусов на 14%. Кроме того, в перспективе это сократит дефицит автобусов за счет оптимального перераспределения графиков на более чем 160 единиц. В общей сложности, с учетом увеличения, "Bus Lane" охватит 23% маршрутной сети. Из списка внедряемых участков необходимо выделить проспект Кабанбай батыра, как важнейшую транспортную артерию для пригородных и городских маршрутов. Здесь ежедневно передвигаются 7 пригородных и 8 городских маршрутов. А это 192 автобуса, - рассказал председатель правления ТОО "City Transportation Systems" Бекмырза Игенбердинов.

Планируемая сеть Bus Lane