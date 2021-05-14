Почему Бекмамбетов не стал послом туризма в Казахстане

На брифинге в СЦК министр культуры и спорта Актоты Раимкулова прокомментировала информацию о том, что известный выходец из Казахстана, но живущий сейчас в России кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, стал послом не казахстанского туризма, а узбекского, передает корреспондент zakon.kz.

По мнению Раимкуловой, Бекмамбетов является планетарной личностью, поэтому у него много проектов в разных странах, в том числе и в Казахстане. Но касательно туризма и статуса почетного посла его кандидатура рассматривалась, оданко режиссер не смог приехать. Всему виной пандемия.

У нас много интересных личностей, которые являются послами туризма - это Димаш Кудайберген, Самал Еслямова. Конечно, Тимур Бекмамбетов нами тоже рассматривался. Просто у него не было возможности приехать в связи с пандемией. Думаю, чем больше будет таких знаковых людей вовлечено в этот процесс амбассадоров туризма, культуры, тем больше будет узнаваемость нашей страны, - пояснила она.

Глава ведомства добавила, что в министерстве гордятся своими соотечественниками.

Оксана Скибан, Нур-Султан