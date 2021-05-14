Три года потребуется на ремонт "Казахфильма"

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова рассказала о сроках окончания ремонта киностудии "Казахфильм" в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

С 2021 года начата модернизация АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова, которая будет продолжена в течение трех лет. Проект предусматривает техническое переоснащение киностудии, проведение капитального ремонта инженерных сетей и зданий, а также строительство съемочной площадки, - сообщила министр на брифинге в Службе вентральных коммуникаций.

Она отметила, что указанные меры позволят вывести киностудию на полную самоокупаемость.

В настоящее время из-за пандемии и введения ограничительных мер съемочные процессы на киностудии приостановлены. Но, несмотря на это, в 2020 году киностудией была проведена большая работа по подключению к природному газу за счет спонсорской помощи, что позволило сэкономить около 50 млн тенге.

Раимкулова добавила, что с начала 2020 года и по сегодняшний день киностудией было произведено 27 фильмов, которые приняли участие в 65 международных кинофестивалях и удостоены 32 призов. В текущем году 14 фильмов приняли участие в семи международных кинофестивалях.

Напомним, в 2020 году на киностудии произошел крупный пожар. Ущерб оценили почти в 49 млн тенге.

Тамила Языкова, Нур-Султан