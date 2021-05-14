Токаев повторно пригласил в Казахстан президента Финляндии

Касым-Жомарт Токаев принял министра внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, Вилле Скиннари прибыл в Нур-Султан с рабочим визитом.

Финляндия является крупнейшим источником инвестиций в Казахстан среди стран Северной Европы. Мы высоко ценим активное всестороннее сотрудничество между нашими дружественными народами, – сказал Токаев.

Президент передал наилучшие пожелания президенту Финляндии Саули Ниинисте и возобновил приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.

Вилле Скиннари отметил, что свой первый зарубежный визит с момента начала пандемии COVID-19 он наносит именно в Казахстан.

Между нашими странами прекрасные двусторонние отношения. Независимости Финляндии более 100 лет, а Казахстана – 30 лет. Мы надеемся, что по окончании пандемии начнется новый этап двусторонних отношений. Казахстан и Финляндия имеют большой потенциал для наращивания политического диалога. Хотел бы также подчеркнуть важность развития взаимной торговли и привлечения инвестиций, – отметил финский министр.

Вилле Скиннари заявил о хороших перспективах взаимодействия по линии Европейского Союза, приветствовал практические меры Казахстана по борьбе с изменением климата, развитию сельского хозяйства, продовольственного сектора, цифровизации и кибербезопасности.

По словам министра, финская сторона готова к деловому взаимодействию в этих сферах.

В этой связи была подчеркнута важность активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и ее четырех профильных рабочих групп в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования.

В завершение встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. Был отмечен большой потенциал кооперации по линии официальной помощи развитию, решения экологических проблем Центральной Азии, укрепления безопасности и стабильности в Афганистане.