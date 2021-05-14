Елбасы принял Асета Исекешева и Нурлана Ермекбаева

Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев принял Асета Исекешева и Нурлана Ермекбаева, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи была обсуждена повестка предстоящего заседания Совета Безопасности, а также документы, планируемые к рассмотрению на заседании 19 мая т.г.

Аппаратом подготовлены материалы к очередному заседанию Совета Безопасности. Будут рассмотрены два вопроса: первый – о Концепции строительства и развития Вооруженных Сил; второй – об обеспечении пограничной безопасности. По первому вопросу совместно с министерством обороны определены основные приоритетные направления, этапы реализации, а также рассмотрены и отработаны совместно с Правительством вопросы финансирования и участия предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализации Концепции. Асет Исекешев

В свою очередь министр обороны представил подробную информацию об основных направлениях строительства армии, отраженных в проекте новой Концепции развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений Аппарату Совета Безопасности.