Девочку, выпрыгнувшую из окна казанской гимназии, прооперировали

Девочку из Казани, выпрыгнувшую из окна третьего этажа во время стрельбы в казанской школе, прооперировали, сообщает zakon.kz.

Как пишет Вести.Ru, врачи дают позитивные прогнозы по ее восстановлению.

Девочка поступила в московский центр нейрохирургии имени академика Бурденко в состоянии средней тяжести. Она была в сознании, наблюдался эмоциональный шок, девочка не могла говорить.. С ней сразу же начали работать психологи, врачи в то же время начали готовить к хирургическому лечению.

Очаговая симптоматика у нее ушла благодаря тому, что компрессия спинного мозга и корешков на этом уровне устранены. Считаю, что динамика положительная. В общем, операция сделана вполне вовремя". директор национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко Дмитрий Усачев

В центре Бурденко ребенок будет находиться до снятия швов. По оценкам специалиста, это минимум 8—9 дней, дальнейшее лечение будет согласовываться с травматологами.

Говоря о характере травм, Усачев заметил, что они "связаны с падением с высоты, видимо, с третьего этажа". Родителям доступ к девочке разрешен, она сейчас находится в реанимации.

Накануне самолет МЧС доставил на лечение в столицу в общей сложности девять человек, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Утром 14 мая завершилась пятичасовая операция, которую делали девятилетнему мальчику. Хирурги достали дробь из его позвоночника. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

Двое из погибших при стрельбе в Казани школьников разбились после падения с третьего этажа здания.