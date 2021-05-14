Ученые: компоненты "Спутника V" можно получить в любом порядке

Компоненты вакцины "Спутник V" не обязательно получать в строгой последовательности. С таким заявлением выступили казахстанские ученые, сообщает zakon.kz.

Главное, пройти полный курс иммунизации, передает КТК.

Никаких проблем здесь нет – первый или второй раньше. Просто нужно, чтобы в следующий раз сделали вакцину "Спутник V" другую – первую. Это должно быть обязательно отмечено. И пациент должен быть об этом предупрежден. президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин

Но, даже получив оба компонента, человек по-прежнему может заболеть COVID-19. Такие шансы есть, пусть и небольшие. В Казахстане известно о 44 подобных случаях. Поэтому санврачи настаивают на том, чтобы граждане не снимали маски и соблюдали другие меры безопасности. Тем более что в стране зарегистрировано 800 фактов повторного заражения ковидом. В зоне особого внимания – беременные. С начала пандемии выросла материнская смертность. Чтобы не рисковать, ученые советуют заводить детей, уже вакцинированными. А вот в период беременности делать уколы не советуют, так как исследования на будущих мамах не проводились. Но, если женщина не знала о беременности и сделал прививку, переживать за плод не стоит.





Я очень призываю всех, кто готовится к программе ЭКО, кто готовится к беременности, сделать полный курс вакцинации и только после этого вступать в беременность. В прошлом году мы видим: материнская смертность очень серьезно выросла. В том числе из-за COVID-19, пневмонии, которая развивается, – они очень сильно отягощаются. Идет потом борьба за жизнь, и не всегда она в пользу врачей или пациентов. президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин