Картину Ван Гога в Нью-Йорке продали почти за $40 млн

На аукционе Christie's в Нью-Йорке картина голландского импрессиониста Винсента Ван Гога "Мост в Тренктае, Арль" была продана почти за $39,3 млн, сообщает zakon.kz.

Трансляция торгов велась на сайте аукционного дома. Стоимость этого лота составила $34 млн, однако с учетом всех дополнительных выплат новому владельцу картины придется выплатить за полотно $39,29 млн.

Made in Arles during the most prolific period of the artist's career, 'Le pont de Trinquetaille' by Vincent van Gogh will highlight our 20th Century Evening Sale on 13 May.



