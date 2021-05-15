В Италии Google оштрафовали на €102 млн

Власти Италии признали Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением и назначили штраф в €102 млн, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, утверждается, что Google мешала работе приложения Enel X JuicePass, которое помогает водителям находить и бронировать места на зарядных станциях.

Google не давала JuicePass работать на платформе Android Auto на протяжении более чем двух лет. Органы утверждают, что Google не разрешила Enel X разработать новую версию приложения, совместимую с Android Auto.

Вместо того, чтобы дать зеленый свет альтернативному приложению JuicePass, Google включила аналогичную функцию в Maps и активно продвигала ее на рынке. Фактически компания лишила пользователей право выбора и убрала с пути конкурента.

Представитель Google в Италии заявил, что Google не согласен с решением антимонопольного регулятора и изучит документы, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.