Еще один регион перешел в "зеленую" зону

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 мая опубликовал Минздрав, передает zakon.kz.

Из "желтой" в "зеленую" зону перешла Северо-Казахстанская область.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

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В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

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В "зелёной" зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская , Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

Казахстан пока еще находится в "желтой" зоне.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 2,5 тысяч случаев заражения КВИ.