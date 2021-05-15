Цены на нефть снизились после старта работы трубопровода в США

Котировки нефти эталонных марок снизились из-за новостей о возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline в США. Еще одной причиной, сдерживающей рост цен, остается пандемия. Об этом пишет Федеральное агентство новостей, передает zakon.kz.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть сорта Brent 13 мая достигала 66,58 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на черное золото марки WTI в то же время опускалась до 63,23 доллара за бочку. Однако впоследствии рост цен на сырье возобновился. На момент закрытия торгов пятницы баррель Brent стоил 68,83 доллара, а WTI — 65,51 доллара.

Одной из основных причин временного падения котировок стал запуск трубопровода Colonial после приостановки работы из-за кибератаки. Во время остановки Colonial Pipelineв отдельных районах на юге США дефицит топлива испытывали до 75% автозаправочных станций. Помимо этого, в центре внимания инвесторов остается сложная ситуация с коронавирусом в Индии.