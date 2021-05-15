Запретить посещение лесов в жару планируют на севере Казахстана

На заседании акимата СКО глава региона Кумар Аксакалов поручил принять постановление об ограничении пребывания физических лиц в лесу в период высокой пожарной опасности, передает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

На данный момент постановление еще не принято и не опубликовано на сайте открытых нормативно-правовых актов. Однако стоит иметь в виду, что в ближайшее время проект вынесут на публичное обсуждение, которое обычно длится чуть более двух недель, и примут.

Такую практику жители СКО проходили в 2020 году. Правда, в этом году власти решили позаботиться о сохранности лесного фонда заранее. В прошлом же публиковали намерения только в августе, хотя на территории области на протяжении всего весенне-летнего периода стояла неимоверная жара. Сначала акимат предложил запретить гражданам выезжать в леса при температуре воздуха выше +25 градусов. Затем после шквала негодования запретный градус повысили до +30.

В связи с повышением температуры воздуха и высокой пожарной опасностью в лесах, необходимо принять постановление акимата об ограничении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда Северо-Казахстанской области в период высокой пожарной опасности. Мы знаем, что произошло в Восточно-Казахстанской области. Пострадали жилые помещения, огонь нанес большой материальный ущерб. В нашем регионе достаточно много лесных территорий. В период выходных дней, когда на улице жаркая погода, поручаю предпринять все меры по ограничению посещения лесов области, - поручил Кумар Аксакалов.

По данным областного центра гидрометеорологии на территории Северо-Казахстанской области в период с 15 по 17 мая 2021 года ожидается сильная жара до от 27 до 33 градусов тепла в дневное время.

ДЧС региона рекомендует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности во время нахождения в лесах. И напоминает о круглосуточно функционирующем телефоне 112, позвонить на который можно в случае угрозы или возникновения чрезвычайного происшествия.