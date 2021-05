Мощное торнадо обрушилось на Китай

На центральную и восточную части Китая обрушилось мощное торнадо. По меньшей мере 12 человек погибли, 367 человек пострадали. Об этом сообщает Global Times, передает zakon.kz.

В общей сложности 12 человек погибли в пятницу вечером в результате двух торнадо в Ухане в центральном Китае и Сучжоу в Восточном Китае.

Торнадо обрушился на город Шэнцзе в Сучжоу, в пятницу вечером около 19:00. Еще один торнадо прошел через два района Уханя, столицы провинции Хубэй в Центральном Китае.

Торнадо 9-й категории произошло в 8:39 вечера в пятницу, скорость ветра достигала 23,9 метра в секунду. К 04:00 в субботу экстремальные погодные условия привели к обрушению 85 домов. Были повреждены 400 домов, два башенных крана и 8000 квадратных метров временных убежищ.

Вице-губернатор провинции Хубэй и мэр города Ухань отправились на место происшествия, чтобы проконтролировать работу по оказанию помощи.

По состоянию на 14:15 в субботу в международном аэропорту Ухань Тяньхэ из-за плохих погодных условий было задержано в общей сложности 87 рейсов и 123 отменены.

Кроме этого, ожидается, что во многих частях страны пройдут сильные осадки.

