Казахстанский беспилотник "Шағала" успешно прошел очередные испытания

Вблизи города Нур-Султана состоялись полевые испытания разведывательного беспилотного авиационного комплекса отечественного производства "Шағала", сообщает zakon.kz.

Беспилотник разработан военными учеными Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы по заказу Министерства обороны.

В настоящее время БПЛА находится на заключительном этапе испытаний. Он неоднократно показывал хорошие результаты тестирования в разных климатических и географических условиях.

"Шағала" состоит из летательного аппарата и наземного сегмента и представляет собой оснащенную новейшей технологией систему. Это первый высокотехнологический продукт, полностью разработанный казахстанскими военными учеными. Его преимущество в собственном программном обеспечении. Аппарат имеет несколько степеней защиты. Это уже наши разработки. начальник Национального университета обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов

Выполняя полет по маршруту, беспилотник способен определять координаты наземных объектов и передавать сведения на пульт оператора. Дальность полета разведывательного авиационного комплекса составляет до 30 километров, максимальная скорость – до 110 км/ч, максимальная высота полета над уровнем моря – 3500 метров. Может находиться в воздухе до двух часов, устойчиво ведет себя при усилении ветра до 14 метров в секунду. Беспилотник оснащен отечественным программно-аппаратным каналом связи, а также собственным криптографическим протоколом.

БПЛА "Шағала" по техническим характеристикам не уступает иностранным аналогам, но при этом цена существенно ниже зарубежных образцов.

За испытаниями наблюдал министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев. Он отметил, что "Шағала" может стать одним из элементов разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов, которые сегодня в Казахстане широко применяются в ходе учений войск.