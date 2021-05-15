Военное крыло ХАМАС атаковало Тель-Авив

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило о десятках ракет, выпущенных в сторону Тель-Авива, сообщает zakon.kz.

В Тель-Авиве работают сирены воздушной тревоги. В небе видны разрывы снарядов системы ПВО, передает ТАСС.

Как говорится в заявлении, ракеты были выпущены в ответ на израильский авиаудар по лагерю беженцев аш-Шати в секторе Газа. В результате тогда погибли десять человек.

Также "Бригады аль-Кассам" атаковали израильских солдат в кибуце Киссуфим с помощью беспилотника с взрывчаткой и минометного снаряда.

С 10 мая по Израилю с территории сектора Газа выпустили около 2 тысяч ракет. В Израиле погибли семь мирных жителей и один военный.