Израиль уничтожил офис Associated Press и Al-Jazeera и в Газе

Авиация Израиля 15 мая атаковала и разрушила здание в Газе, в котором находились корпункты Al Jazeera, Associated Press и ряда других крупных мировых СМИ, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, здание было эвакуировано примерно за час до авианалета, военные предупредили журналистов о предстоящей атаке.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



