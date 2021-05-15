Обновленные правила использования WhatsApp вступили в силу

15 мая вступили в силу новые правила пользования WhatsApp, сообщает zakon.kz.

Как передает РБК, с сегодняшнего дня пользователи несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат.

Новое пользовательское соглашение предусматривает передачу данных пользователей WhatsApp другим сервисам компании Facebook (WhatsApp принадлежит этому гиганту с 2014 года).

Речь идет о мобильном номере, сведения об устройстве, IP-адрес и сведения о транзакциях (полный список компания озвучивала ранее). Отмечается, что переписка, звонки, контакты, местоположение никак не попадут в Facebook.

Тех, кто не примет новые условия, ждет поэтапное сокращение функционала.

На первом этапе не принявшие нового соглашения пользователи будут лишены возможности совершать звонки через мессенджер и отправлять сообщения. Позже такие пользователи полностью лишатся возможности использовать WhatsApp.

В начале января WhatsApp изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему социальной сети Facebook и его "семейство приложений" для анализа их привычек и вкусов.

В апреле же стало известно, что приложение с 15 мая ограничит функционал части пользователей, не принявших обновленное пользовательское соглашение.

Позже из-за критики WhatsApp отсрочил обновление пользовательского соглашения с 8 февраля до 15 мая.