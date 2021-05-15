Нарколог дал оценку пользе умеренного употребления алкоголя

Профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап опроверг данные исследования о пользе умеренного потребления алкоголя, сообщает zakon.kz.

Он рассказал об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Нет, алкоголь не уменьшает сердечно-сосудистых рисков. Проведены исследования, которые говорят, что нет ни одного научного факта, который говорил бы о том, что любые дозы любого алкоголя приносят пользу для здоровья, этого нет. профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета Юрий Сиволап

По словам Сиволапа, вредит здоровью даже умеренное потребление алкоголя. Другое дело, что этот вред бывает не всегда очевиден, так как не всегда он явный.

Профессор призвал ни в коем случае не руководствоваться сомнительными исследованиями.

Ранее исследование о снижении риска болезней сердца от алкоголя было опубликовано ранее. Американские ученые колледжа кардиологии выяснили, что небольшое количество спиртного положительно влияет на связь между мозгом и сердцем. По их данным, люди выпивающие, но не злоупотребляющие спиртным, на 20 процентов реже сталкиваются с инфарктами и инсультами, чем те, кто отказывается от алкоголя. Также исследователи отметили, что спиртные напитки в маленьком количестве могут помочь снять стресс.

Анализ проводился среди 53 тысяч пациентов с помощью сканирования мозга. За умеренное употребление приняли такую формулу: одна порция алкогольного напитка в день для женщин и две – для мужчин.