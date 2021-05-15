Манифестации в Париже – ранен жандарм, задержаны 44 демонстранта

В Париже в субботу прошла запрещенная властями пропалестинская манифестация, сообщает zakon.kz.

Участники акции ранили жандарма на бульваре Орнано. Полиция задержала 44 человека, передает ТАСС со ссылкой на префектуру полиции в Twitter.

Один жандарм был ранен на бульваре Орнано, где он находился в рамках операции, - говорится в сообщении.

Ранее глава полиции Парижа запретил проведение акции протеста 15 мая. Ранее на таких акциях фиксировались случаи серьезного нарушения общественного порядка.

Мероприятие, несмотря на запрет властей, началось в 15:00 в районе Барбес в 18-м округе французской столицы.

В ходе столкновений полиция открыла огонь резиновыми пулями. В ход пошли слезоточивый газ и водометы. В ответ в правоохранителей летят бутылки, доски, петарды.

Акция в поддержку палестинцев, начавшаяся днем в северных кварталах столицы Франции, быстро переросла в противостояние участников митинга с полицией. Еще до манифестации в префектуре Парижа предупредили, что будут сразу же пресекать собрание групп. В свою очередь, организаторы акции заявили, что не собираются отменять демонстрацию.