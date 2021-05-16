Боестолкновение на границе Азербайджана и Ирана – двое погибших

Госпогранслужба Азербайджана сообщила о гибели двух военнослужащих в результате перестрелки на границе с Ираном, сообщает zakon.kz.

На сайте ведомства говорится, что в районе села Гендера Ярдымлинского района была совершена попытка незаконного пересечения границы. Трое неизвестных нарушили границу в районе села Гендере и не подчинились приказу остановиться.

Завязалась перестрелка, в результате которой погибли старший лейтенант и младший сержант пограничной службы Азербайджана. Преступникам удалось скрыться, сейчас их ищут. Уточняется, что на месте боя было обнаружено около 10 килограммов наркотиков, которые бросили контрабандисты.

Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы. Известно, что он является гражданином Ирана.

Об инциденте оповестили соответствующие правоохранительные органы и иранскую сторону.