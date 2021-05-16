Евросоюз отреагировал на российский список недружественных стран

Евросоюз сожалеет о вводе Россией списка недружественных стран, сообщает zakon.kz.

Соответствующее заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как говорится в распространенном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля, произошедшее может привести к дальнейшему ухудшению отношений, "которые и без того находятся в напряженном состоянии".

Этот указ несовместим с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в том, что касается обязанностей принимающего государства по обеспечению функционирования дипломатических представительств. говорится в документе

Накануне правительство РФ утвердило перечень не дружественных России стран, в который вошли США и Чехия. Теперь на них распространяются положения указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Правительство России в пятницу включило в список не дружественных России государств США и Чехию. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, список может быть пополнен после "глубокого анализа".