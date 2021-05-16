Царство эмоций. Любовный гороскоп на 16 мая

В воскресенье, 16 мая, звезды будут способствовать тому, что эмоции снова победят логику, сообщает zakon.kz.

Поэтому, как отмечает Рамблер, стоит стараться всеми силами держать себя в руках.

Овен

Овны норовят все сделать по-своему и дома, и в гостях. Им лучше воздержаться от визита в дом к объекту симпатий: после их посещения этой симпатии может заметно поубавиться. Аналогичный эффект возможен, если Овен позовет пассию к себе. В крепких парах вероятны ссоры из-за бытовых пустяков.

Телец

Сегодня обстоятельства идут навстречу влюбленным Тельцам и вплоть до ночи поддерживают вокруг них подходящую романтичную атмосферу. Если в ваших планах активное мероприятие (игра, поездка), назначайте встречу на утро: вечером наверняка захочется сбавить темп и понежиться в спокойной обстановке.

Близнецы

Влюбленные Близнецы остаются щепками в волнах собственных страстей. Если они не рассчитают свои силы, к ночи их ждет переутомление и выгорание. В наилучшей форме Близнецы, свободные от сильных привязанностей: им нетрудно держаться подальше от всего, что может доставить им беспокойство.

Рак

16 мая утром влюбленные Раки полны энергии и готовы свернуть горы. Если горы действительно нуждаются в том, чтобы их срочно свернули, займитесь этим как можно раньше, так как в конце дня ваша инициатива даст меньше эффекта. Не забывайте о балансе инициатив, активность в паре должна быть взаимной.

Лев

А вот Львы не в лучшей форме. Звезды советуют им отложить романтическую встречу, не торопиться с тесным общением и с поиском новых знакомств. Если на эти сутки уже назначено свидание, не стоит ждать от него чудес. Недостаток прямого контакта с любимым человеком попробуйте восполнить фантазиями.

Дева

Девы надеются на теплую родственную связь с любимым человеком, но также ждут связи чувственной. Не встретив ни того, ни другого, они могут отказаться от свидания в пользу контактов с семьей или друзьями. Если вы и пассия оказались (или остались) родственными душами, это отличный знак.

Весы

Ответственность за любовную гармонию лежит на Весах, но частично. Добрая половина морального груза - на стороне партнера, который явно позволил себе. Если ситуация напряженная, важно избежать конфликта утром, дальше будет проще. Для романтики и нежных примирений этот день лучше не выбирать.

Скорпион

Скорпионы сверхчувствительны, неравнодушны к мистике и оккультизму. Если партнер разделяет их увлечение (а заодно их мечты и общее понимание мира), сегодняшнее свидание окажется не менее приятным, чем вчерашнее, или станет его логическим продолжением. Нужную атмосферу создаст путешествие.

Стрелец

Этот день наполнен для Стрельцов глубокими переживаниями. Сильные эмоции могут сочетаться с зашкаливающим уровнем чувственности. Многие Стрельцы захотят найти рядом с любимым человеком понимание, утешение или спасение. Не стоит встречаться сегодня в людных местах и задерживаться в общей компании.

Козерог

Сегодня на пути к любовной гармонии Козерогов ждет препятствие. Возможно продолжение вчерашней войны или возвращение давних обид. Замять разногласия поможет взаимное влечение партнеров, но не все проблемы можно решить в спальне. Изживайте обоюдную подозрительность и проясняйте недоразумения.

Водолей

Водолеи столкнутся с помехой, если ждут от личных отношений лишь легкости, игры и романтики. Планы такого рода могут не осуществиться - или реализоваться так, что Водолеи об этом пожалеют. Для настоящих влюбленных этот грустный прогноз не работает: они будут счастливы в любой обстановке.

Рыбы

Рыбы вне конкуренции в царстве эмоций и эротики, это их стихия. Важно, чтобы партнеры были им под стать - в противном случае, Рыбам быстро станет скучно и они уплывут в другие воды, где есть пространство для раскрытия их эмоционального потенциала и воплощения их неудержимых фантазий.